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        Adana'da yılın bebeği 'Masal'

        ADANA'da 2024 yılının ilk bebeği Ayşe-Emrah Çelik çiftinin kızları Masal oldu. Masal bebek, saat 00.05'de dünyaya geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:40
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        Adana'da yılın bebeği 'Masal'
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        ADANA'da 2024 yılının ilk bebeği Ayşe-Emrah Çelik çiftinin kızları Masal oldu. Masal bebek, saat 00.05'de dünyaya geldi. 

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ayşe-Emrah çelik çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 3 kilogram doğan kız bebeğe `Masal´ ismi verildi. Eşinin inşaat ustası olduğunu belirten Ayşe Çelik, çok mutlu ve heyacanlı olduğunu belirterek, "2'inci bebeğimi kucağıma aldım. Şehir Hastanesi'nden çok memnun kaldım. Hepsi çok güzel ilgilendi. Bebeğimizin ismini Masal koyduk" dedi.

        Hastane yönetimi, yılın ilk bebeğinin annesi Ayşe Çelik'e çiçek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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