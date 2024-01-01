Adana'da yılın bebeği 'Masal'

ADANA'da 2024 yılının ilk bebeği Ayşe-Emrah Çelik çiftinin kızları Masal oldu. Masal bebek, saat 00.05'de dünyaya geldi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ayşe-Emrah çelik çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 3 kilogram doğan kız bebeğe `Masal´ ismi verildi. Eşinin inşaat ustası olduğunu belirten Ayşe Çelik, çok mutlu ve heyacanlı olduğunu belirterek, "2'inci bebeğimi kucağıma aldım. Şehir Hastanesi'nden çok memnun kaldım. Hepsi çok güzel ilgilendi. Bebeğimizin ismini Masal koyduk" dedi.

Hastane yönetimi, yılın ilk bebeğinin annesi Ayşe Çelik'e çiçek verdi.