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        Adana Valisi Köşger: Yılbaşı gecesi 6 bin 500 personel ile önlem alıyoruz

        ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, 2024 yılına girildiği yılbaşı gecesinde 6 bin 500 personel ile il genelinde güvenlik önlemlerini sıkı tuttuklarını söyledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:50 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:55
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        Adana Valisi Köşger: Yılbaşı gecesi 6 bin 500 personel ile önlem alıyoruz
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        ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, 2024 yılına girildiği yılbaşı gecesinde 6 bin 500 personel ile il genelinde güvenlik önlemlerini sıkı tuttuklarını söyledi. 

        Yılbaşı gecesi, Adana'nın farklı noktalarında polis ve jandarma ekipleri asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile il genelinde asayiş uygulamalarının yapıldığı noktaları gezen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Vali Köşger, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet edip, tatlı ikram etti. İl Emniyet Müdürü İnci de araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti. 2023 yılında 6 Şubat depremleri, savaşlar ve gözyaşlarının yaşandığını aktaran Vali Köşger, "Umuyoruz 2024 çok daha güzel gelsin, güzel geçsin. Adana vatandaşların yeni yılı huzur içinde geçirmeleri için güvenlik önlemlerini en üst seviyede aldık. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuzda" dedi.

        Vali Köşger, il genelinde 5 bin polis, 1500 jandarma toplam 6 bin 500 personel ile güvenlik önlemlerini en üst seviyede tuttuklarını dile getirdi. Asayiş uygulamalarının sabahın ilk saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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