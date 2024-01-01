Marketlerdeki kasapları denetlediği için dava açılan Kasaplar Odası Başkanı, beraat etti ADANA'dabir marketin kasap reyonunu denetlediği için hakkında 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçundan dava açılan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, beraat etti.

ADANA'dabir marketin kasap reyonunu denetlediği için hakkında 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçundan dava açılan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, beraat etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020 yılında bir marketin kasap reyonunda denetim yapan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur hakkında 'kamu görevini usulsüz üstlenme' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yağmur, hakkında Adana 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 'bu eylemin sahip olunmayan kamu görevine ilişkin sıfatın kullanılarak gerçekleştirilmesinin gerektiğini, Kasaplar Odası Başkanı sıfatı ile yapılan denetimin dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı'nı belirtip, Yağmur hakkında beraat kararı verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün beraat kararına ilişkin istinaf mahkemesine yaptığı itiraz da reddedildi.

'KASAPLAR ODASI DA DENETLEMELİ'

Murat Saruhan Yağmur, 2004-2007 yılları arasında görev yapan Vali Cahit Kıraç'tan süresiz denetim yetkisi aldıklarını ancak yıllar sonra bu dava ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Kasaplarda yaptıkları denetimlerde başta hazır paketli kıyma satışı olmak üzere halk sağlığını etkileyen pek çok sorunun önüne geçtiklerini belirten Yağmur, marketleri denetleyemedikleri için usulsüz satışların devam ettiğini vurguladı. Marketleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin denetleyebildiğini anımsatan Yağmur, Kasaplar Odası'nın da denetim mekanizmasında yer alması gerektiğini söyledi.

'HAZIR KIYMANIN HİÇBİR ŞEKİLDE İZNİ YOK'

Özellikle hazır kıymanın hileye çok açık bir ürün olduğunu dile getiren Yağmur, "Reyonlarda satılan hazır kıymanın hiçbir şekilde izni yok ve 5179 sayılı kanuna göre suç. Renk verici boyalardan tavuk taşlığına, işkembeden çeşitli sakatatlara kadar pek çok ürün bu kıymalara karıştırılabiliyor. Bu nedenle tüketiciler de hazır paketlenmiş kıymayı değil; kendi seçtikleri bütün etleri makineden geçirerek kıyma alsınlar" dedi.