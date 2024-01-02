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        Yangında ölen kızı, damadı ve torunlarını, 'Yeni evinize hoş geldiniz' sözleriyle karşıladı

        ADANA´da dün sabaha karşı elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybeden Enis (39) ve Nazan Lamba (34) ile 2 yaşındaki ikiz çocukları Kaan ve Demir Lamba toprağa verildi. Mezarlıkta gözyaşı döken Selma Lamba (60), kızı, damadı ve torunlarının cenazelerini "Yeni evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:35
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        Yangında ölen kızı, damadı ve torunlarını, 'Yeni evinize hoş geldiniz' sözleriyle karşıladı
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        ADANA´da dün sabaha karşı elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybeden Enis (39) ve Nazan Lamba (34) ile 2 yaşındaki ikiz çocukları Kaan ve Demir Lamba toprağa verildi. Mezarlıkta gözyaşı döken Selma Lamba (60), kızı, damadı ve torunlarının cenazelerini "Yeni evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

        Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi´nde Lamba ailesi yılbaşını kutlamak için aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba´nın evine gitti. Yeni yıl kutlamasının ardından Enis ve Nazan Lamba çifti 2 yaşındaki ikiz çocukları Kaan ve Demir´i yanlarına alarak evlerine döndü. Çiftin diğer çocukları Bulut (9) ve Irmak Lamba (7) ise uyuyakaldıkları için anneanne Selma Lamba´nın yanında kaldı.

        Elektrikli soba açık halde uyuyan Lamba ailesinin evinden saat 06.00 sıralarında duman çıktığını gören komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, Enis ve Nazan Lamba ile ikiz çocuklarının dumandan zehirlenmiş, yerde hareketsiz yatarken buldu. Enis ve Nazan çifti ile çocukları Kaan´ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kalbi duran Demir ise itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Demir de akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        GERİYE HATIRALARI KALDI

        Yangında küle dönen evde, geçen yıl okuma-yazma öğrenen Irmak´ın ilk defa şablona yazdığı `anne´ kelimeleri ile Bulut´un kardeşlerine ve annesine yazıp, buzdolabına yapıştırdığı şiirler dikkat çekti. Kaan ile Demir kardeşlerin masanın üstünde yarım kalan süt biberonları ve buzdolabına yapıştırılmış ultrason fotoğrafları yürek burktu.

        `BİRLİKTE GİTTİLER, AYRILMADILAR´

        Adana Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsileri tamamlanan Enis ve Nazan Lamba çifti ile Kaan ve Demir´in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak evlerine götürüldü. Kızı, damadı ve torunlarının bulunduğu cenaze aracını karşılayan Selma Lamba, "İki kuzum, evlatlarım gitti. Kaan´ım, Demir´im hep birlikte gittiler, ayrılmadılar. Yeni evinize hoş geldiniz. Melek oldunuz" diyerek gözyaşı döktü. Cenazeye hayatta kalan Irmak Lamba da katıldı.

        BİRLİKTE DEFNEDİLDİLER

        Köklüce Mahalle Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından Kaan annesi Nazan Lamba, Demir ise babası Enis Lamba ile defnedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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