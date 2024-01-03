'Sokak hayvanı sorununun kalıcı tek çözümü, ciddi bir kısırlaştırma projesi' ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sokak hayvanlarına yönelik kalıcı çözümün kısırlaştırma olduğunu belirterek, "Barınak, ciddi bir çözüm değil. Kısırlaştırma, bu işin olmazsa olmazı. Kısırlaştırmaya çok ciddi bir bütçe ayrılmalı. Bakanlık, belediyeler, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi bir araya gelmeli ve büyük bir kısırlaştırma çalışması yapılmalı" dedi.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sokak hayvanlarına yönelik kalıcı çözümün kısırlaştırma olduğunu belirterek, "Barınak, ciddi bir çözüm değil. Kısırlaştırma, bu işin olmazsa olmazı. Kısırlaştırmaya çok ciddi bir bütçe ayrılmalı. Bakanlık, belediyeler, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi bir araya gelmeli ve büyük bir kısırlaştırma çalışması yapılmalı" dedi.

Türkiye'de sokak köpeği saldırılarının artması sonrası 'sokak hayvanları'na yönelik tartışmalar yeniden başladı. Geçmişte kent dışına barınaklar yapılarak, sokak köpeklerinin şehir içinde barınmamasına yönelik adımlar atıldı ancak kalıcı bir çözüm bulunamadı. Bunun dışında pek öneri ortaya atılırken, konuya ilişkin konuşan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sokak hayvanlarının sayısının dahi net bilinmediğini ve bunun ciddi bir sorun olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

'BARINAK MALİYETİ AZ DEĞİL'

'Hayvanlar için büyük barınaklar kuralım' önerisinin yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Köse, "Bunun bir sürü sakıncası var. Birincisi, hayvanlar arasında yayılan salgınların önüne geçemeyiz. Ayrıca barınak maliyeti az değil. Hayvanlar doğru beslenemiyor. Temizlik, dezenfekte konularına dikkat edilmiyor. Hayvanlar birbirlerine zarar verecek noktaya geliyor. Barınak, ciddi bir çözüm değil. Kısırlaştırma, bu işin olmazsa olmazı. Kısırlaştırmaya çok ciddi bir bütçe ayrılmalı. Büyükşehir belediyelerinde veteriner işleri daire başkanlıkları kurulmalıdır. Türkiye, kuduz riskli ülkeler sınıfına alındı. İngiltere, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını sokak köpekleri konusunda uyarıyor. Bu duruma düşmemeliyiz. Bakanlık, belediyeler, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi bir araya gelmeli ve büyük bir kısırlaştırma çalışması yapılmalı. Yoksa bu sorunun önüne geçmemiz mümkün değil. 50 bine yakın veteriner hekim bu projenin içerisinde olmalı" dedi.