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        Mektebim Koleji Akdeniz Kampüsü Adana´da açıldı

        ADANA´da37 yıldır eğitim-öğretim alanında faaliyet gösteren Özel Akdeniz Okulları, Mektebim Koleji bünyesine girdi. Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Mektebim Koleji Akdeniz Kampüsü´nün 41´inci kampüs olduğunu belirterek, "Her ne kadar özel sektör olsak da bizim yaptığımız bu yatırımlar milli servet. Ulusal bir marka olduğumuz için uluslararası bir yeniliği Adana´ya getirmekten geri durmayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:05
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        Mektebim Koleji Akdeniz Kampüsü Adana´da açıldı
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        ADANA´da37 yıldır eğitim-öğretim alanında faaliyet gösteren Özel Akdeniz Okulları, Mektebim Koleji bünyesine girdi. Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Mektebim Koleji Akdeniz Kampüsü´nün 41´inci kampüs olduğunu belirterek, "Her ne kadar özel sektör olsak da bizim yaptığımız bu yatırımlar milli servet. Ulusal bir marka olduğumuz için uluslararası bir yeniliği Adana´ya getirmekten geri durmayacağız" dedi.

        Türkiye genelinde 40 kampüsü bulunan Mektebim Koleji, 41´inci kampüsünü Adana´da faaliyete geçirdi. 37 yıldır 14 bin metrekarelik alanda eğitim-öğretim hizmeti veren Özel Akdeniz Okullarının ismi, Mektebim Koleji Akdeniz Kampüsü oldu. Kampüs açılışı için kentteki bir otelde öğrenci, veli ve öğretmenlerle bir araya gelen Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko öğrenci ve velilerle önce sohbet edip ardından yeni dönemdeki hedeflerini anlattı.

        `MEKTEBİM KOLEJİ OLARAK 41´İNCİ KAMPÜSÜMÜZ´

        Mektebim Koleji olarak isimlerini Atatürk´ün kurduğu Millet Mekteplerinden alan çağdaş bir eğitim kurumu olduklarını anlatan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, "Burası Mektebim Koleji olarak 41´inci kampüsümüz. Akıl ve bilim yolundan giden, milli ve manevi değerlere önem veren bir eğitim kurumu. Amacımız öncelikle öğrencilere milli ve manevi değerleri aşılamak. Atatürk´ün çağdaş muasır medeniyetler hedef edilirken akıl ve bilim yolundan gitmeyi onlara aşılama yolunda çalışmalar yapan bir eğitim kurumuyuz" dedi.

        `TÜRK EĞİTİM MARKASININ BAYRAĞINI AVRUPA´DA DALGALANDIRACAĞIZ´

        Adana´nın 37 yıllık eğitim markası olan Özel Akdeniz Okulları ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduğunu dile getiren Kalko, "Her ne kadar özel sektör olsak da bizim yaptığımız bu yatırımlar milli servet. Ulusal bir marka olduğumuz için uluslararası bir yeniliği Adana´ya getirmekten geri durmayacağız. Bizden mezun olan çocuklarımız Avrupa´nın birçok üniversitesine uyguladığımız eğitim programlarından dolayı ücretsiz ve sınavsız geçiş hakkına sahip oluyorlar. Her yaz ayında Londra´da, kış ayında Dubai´de öğrencilerimizi dil kampına götürüyoruz. Türk eğitim markasının bayrağını Avrupa´da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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