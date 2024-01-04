Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        SEYİR HALİNDE MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 01:06 Güncelleme: 04.01.2024 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        SEYİR HALİNDE MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'daotoyolda seyir halinde olan otomobil, motor kısmından alev alıp, yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Olay, öğle saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark edip, otomobilini güvenlik şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yapılan müdahale ile alevleri söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        4. kattan otomobilin içine düştü
        4. kattan otomobilin içine düştü
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Babası oğlunu öldürdü!
        Babası oğlunu öldürdü!
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı

        Benzer Haberler

        Seyir halinde motoru tutuşan otomobil, kullanılmaz hale geldi
        Seyir halinde motoru tutuşan otomobil, kullanılmaz hale geldi
        Adana'da kaybolan Ferdi, 7 saat sonra dağlık alanda uyurken bulundu
        Adana'da kaybolan Ferdi, 7 saat sonra dağlık alanda uyurken bulundu
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Kazara kendini vurarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ailesine acı haber u...
        Kazara kendini vurarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ailesine acı haber u...
        Kozan'da şehitler dualarla anıldı
        Kozan'da şehitler dualarla anıldı
        Adana'dan 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Adana'dan 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapıldı