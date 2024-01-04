SEYİR HALİNDE MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
ADANA'daotoyolda seyir halinde olan otomobil, motor kısmından alev alıp, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark edip, otomobilini güvenlik şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yapılan müdahale ile alevleri söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.