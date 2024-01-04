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        Oyuncak ayıdan 1825 uyuşturucu hap çıktı

        ADANA´da polisin takiple durdurduğu takside, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.´nin (28) yanındaki oyuncak ayının içinden 1825 uyuşturucu hap çıktı. İfadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" diyen Mahmud Yasin E., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:05
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        Oyuncak ayıdan 1825 uyuşturucu hap çıktı
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        ADANA´da polisin takiple durdurduğu takside, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.´nin (28) yanındaki oyuncak ayının içinden 1825 uyuşturucu hap çıktı. İfadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" diyen Mahmud Yasin E., tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı´nda takibe alınan taksi, polis ekiplerince durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.´nin yanındaki oyuncak ayının sert olmasından şüphelendi. Oyuncağın içini açan polis, poşetlenmiş halde 1825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli Mahmud Yasin E., gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen Mahmud Yasin E. ifadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud Yasin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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