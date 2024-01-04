Zehirlenen ailenin damadı: Balon balığı yediğimizi bilmiyorduk (2)
5KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aileden damat Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri tamamlanan Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk de taburcu edildi. Entübe edilen Müfit Arslan ise durumunun iyiye gitmesi üzerine dahiliye yoğun bakıma alındı.
Gülşah ÖZGEN- Eser PAZARBAŞI/ADANA,
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