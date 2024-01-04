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        Zehirlenen ailenin damadı: Balon balığı yediğimizi bilmiyorduk (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:53
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        Zehirlenen ailenin damadı: Balon balığı yediğimizi bilmiyorduk (2)
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        5KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aileden damat Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri tamamlanan Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk de taburcu edildi. Entübe edilen Müfit Arslan ise durumunun iyiye gitmesi üzerine dahiliye yoğun bakıma alındı.

        Gülşah ÖZGEN- Eser PAZARBAŞI/ADANA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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