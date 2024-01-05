Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şüpheli, polisi görünce pencereden atladı

        ADANA'da, polisi görünce sırt çantasını bahçeye atıp, evinin penceresinden atlayan Ozan Z. (34) ile evdeki kardeşi Vedat Z. (31) yakalandı. Ruhsatsız tabanca ve Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilen operasyonda kardeşler, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şüpheli, polisi görünce pencereden atladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da, polisi görünce sırt çantasını bahçeye atıp, evinin penceresinden atlayan Ozan Z. (34) ile evdeki kardeşi Vedat Z. (31) yakalandı. Ruhsatsız tabanca ve Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilen operasyonda kardeşler, tutuklandı.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaşılan eve operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheli Ozan Z. ile kardeşi Vedat Z.'nin müstakil evinin etrafını sarıp, demir kapıyı koçbaşıyla kırdı. Polisin geldiğini gören Ozan Z., sırt çantasını bahçeye atıp, evin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Arka sokakta bekleyen polis, Ozan Z. ile evde saklanan Vedat Z.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada, minderin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek ile bahçedeki sırt çantasının içinde ise 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 25 mermi ele geçirildi.

        KESİNLEŞMİŞ CEZASI VE ARAMASI VARMIŞ

        Polis merkezine götürülen şüphelilerden Ozan Z.'nin 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 'Kasten yaralama' suçundan da arandığı tespit edildi. Sorguya alınan şüpheliler, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen tüfek ve tabancalar ise incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?

        Benzer Haberler

        Balon balığının en zehirlisini yemişler
        Balon balığının en zehirlisini yemişler
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi
        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi
        Adana'da organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 2 zanlı daha tutuklandı
        Adana'da organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 2 zanlı daha tutuklandı
        Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kazara kendini vuran uzman çavuş, toprağa verildi
        Kazara kendini vuran uzman çavuş, toprağa verildi