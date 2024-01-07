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        14´üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu

        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü anısına düzenlenen 14'üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, yoğun katılımla tamamlandı. Tarihi Taş Köprü üzerinden geçenlerin bebek arabasındaki çocuklarıyla birlikte koşması dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:10
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        14´üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu
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        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü anısına düzenlenen 14'üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, yoğun katılımla tamamlandı. Tarihi Taş Köprü üzerinden geçenlerin bebek arabasındaki çocuklarıyla birlikte koşması dikkat çekti.

        Büyükşehir Belediyesi´nin düzenlediği 21 kilometrelik 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu´nda Türkiye´nin yanı sıra farklı ülkelerden bin 115 atlet, 10 kilometre koşusunda ise bin 569 kişi ter döktü. Bu yıl `Koşa Koşa Yarınlara´ sloganıyla düzenlenen halk ve çocuk koşusunun da bulunduğu maratonda, 5 bin 34 katılımla rekor kırıldı. Seyhan ilçesindeki Fuzuli Caddesi´nde başlayan koşu, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahta devam etti.

        BEBEK ARABASIYLA KOŞTULAR

        Her yaştan katılımın olduğu kalk koşusunda, Tarihi Taş Köprü üzerinden geçenlerin, bebek arabasındaki çocuklarıyla birlikte koşması dikkat çekti. Ayrıca köprü üzerinde yöresel kıyafetler ile müzik çalan davul ve zurnacılar ilgi gördü. Köprüden geçenler koşuyu bırakıp, davul ve zurna eşliğinde çiftetelli oynayıp, eğlendi. Bazı atletlerin bir araya gelip, halay çekerek köprüyü geçmesi renkli görüntüler oluşturdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı maraton, Merkez Park´ta son buldu. Adanalıların, evlerinin balkonlarından ve sokakta takip ettiği maratonda, koşuya katılanlara madalya takılırken, dereceye girenlere toplamda 684 bin TL para ödülü dağıtılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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