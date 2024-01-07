14´üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu (2)
BİRİNCİLERKENYA'DAN
Adana´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102´nci yıl dönümü anısına düzenlenen 14´üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maraton Erkeklerde 1´inci James Kipkogei Kipkoech (Kenya), 2´nci Laban Kipkemboi (Kenya), 3´üncü Ersin Tekal (Türkiye) oldu. Yarı Maraton Kadınlarda ise 1´inciliği Ruth Jebet (Kenya), 2´nciliği Derya Kunur (Türkiye), 3´üncülüğü ise Sabah Es Sequally (Fas) elde etti.
10 kilometre Halk Koşusu Erkeklerde 1'inci İbrahim Karateker, 2'nci Yavuz Ağralı, 3'üncü Selim Seven olurken, kadınlarda ise 1'inci Şevval Özdoğan, 2'nci Ezgi Kaya, 3'üncü Berfin Kaya oldu.
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