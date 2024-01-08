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        Güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan çelik kasa hırsızları yakalandı

        ADANA'dayılbaşı sabahı girdikleri iş yerindeki çelik kasayı levyeyle açan Murat A. (30) ile Azat F. (25), 600 bin lira değerinde döviz ve parayı çaldı. Yakalanmamak için güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan şüpheliler, adreslerinde gözaltına alındı. Sorgularında çaldıkları eşyaları satıp, parayı da harcadıklarını öne süren 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:25
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        Güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan çelik kasa hırsızları yakalandı
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        ADANA'dayılbaşı sabahı girdikleri iş yerindeki çelik kasayı levyeyle açan Murat A. (30) ile Azat F. (25), 600 bin lira değerinde döviz ve parayı çaldı. Yakalanmamak için güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan şüpheliler, adreslerinde gözaltına alındı. Sorgularında çaldıkları eşyaları satıp, parayı da harcadıklarını öne süren 2 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 1 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Murat A. ile Azat F., motor ustası İbrahim P.'nin (42) tamirhanesine gitti. Demir şebekesini kırdıkları iş yerine giren 2 kişi, levye ile açtıkları çelik kasadaki toplam değeri 600 bin lira olan döviz ve parayı çaldı. Ayrıca arıza tespit cihazı, dizüstü bilgisayar ve elektronik eşyaları da çalan şüpheliler, yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtı. Şüphelilerin çaldıkları para ve malzemeler ile caddede yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        AYNI MAHALLEDE OPERASYON

        İş yerine gelen İbrahim P., hırsızlığı fark edince polise ihbarda bulundu. Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Aynı mahallede oturdukları tespit edilen Murat A. ile Azat F., evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, çaldıkları eşyaları sattıklarını öne sürüp, parayı da harcadıklarını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A. ile Azat F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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