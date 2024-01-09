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        Adana'da kumar oynarken yakalananlara 3 milyon 337 bin TL ceza

        ADANA'da, geçen yıl kumar oynatılan 381 adrese düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalanan 823 kişiye, 3 milyon 337 bin 265 TL ceza verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:55
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        Adana'da kumar oynarken yakalananlara 3 milyon 337 bin TL ceza
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        ADANA'da, geçen yıl kumar oynatılan 381 adrese düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalanan 823 kişiye, 3 milyon 337 bin 265 TL ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı kumara yönelik çalışmalarını, yıl boyu sürdürdü. Polis ekipleri, bu kapsamda 2023 yılı boyunca kumar oynatıldığı tespit edilen 381 kıraathane, kulüp, ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Polisin oyuncu gibi davranarak yaptığı baskınlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 823 kişiye toplam 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası uygulandı. Operasyonlarda, iş yeri sahibi ve birlikte hareket ettiği 422 kişiye ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Ayrıca kumarda kullanıldığı tespit edilen 227 bin 221 TL ile çok sayıda pul, kağıt gibi malzemelere de el koyuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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