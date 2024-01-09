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        Atatürk´e hakarete 4 büyük Atatürk tablosuyla cevap verdiler

        ADANA´da veteriner kliniğinde duvarda asılı Mustafa Kemal Atatürk portresine hakaretler eden ve şikayet üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan Bülent Yılmaz´ın, kendisine tepki gösterdiği için darbettiği veteriner teknikeri Melek Nida Şahin'in iş yerine vatandaşlar 4 büyük Atatürk tablosu gönderdi. Şahin, "Bu da bize gösteriyor ki Mustafa Kemal Atatürk´ün ölümünün arkasından 86 yıl geçmesine rağmen sanılanın çok daha üzerinde bir ölümsüzlüğe sahip. Duyarlı davranan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:50
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        Atatürk´e hakarete 4 büyük Atatürk tablosuyla cevap verdiler
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        ADANA´da veteriner kliniğinde duvarda asılı Mustafa Kemal Atatürk portresine hakaretler eden ve şikayet üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan Bülent Yılmaz´ın, kendisine tepki gösterdiği için darbettiği veteriner teknikeri Melek Nida Şahin'in iş yerine vatandaşlar 4 büyük Atatürk tablosu gönderdi. Şahin, "Bu da bize gösteriyor ki Mustafa Kemal Atatürk´ün ölümünün arkasından 86 yıl geçmesine rağmen sanılanın çok daha üzerinde bir ölümsüzlüğe sahip. Duyarlı davranan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

        Olay, 6 Ocak günü merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren Bülent Yılmaz, iddiaya göre, eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan veteriner teknikeri Melek Nida Şahin, küfürleri duymazdan gelerek masasına oturdu. Yılmaz, bir süre sonra Şahin´in duvarında asılı Atatürk portresine bakarak hakaret ve küfretmeye başladı. Şahin´in, Yılmaz´ı uyarması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Cebindeki cep telefonunu çıkartan Şahin, Yılmaz´ın Atatürk´e ettiği küfürleri kanıtlamak için kaydetti. Telefona bakarak küfürlerine devam eden Yılmaz, ayrıca Şahin´e saldırarak darbetti. Kliniktekilerin araya girmesiyle Yılmaz, dışarı çıkarıldı. Şahin, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alıp Bülent Yılmaz´dan şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, Yılmaz´ı gözaltına aldı. Bülent Yılmaz´ın ifadesinde, Atatürk´ü çok sevdiğini ancak yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde bulunduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Yılmaz, tutuklandı.

        `ELLERİNDE KOCAMAN ATATÜRK TABLOLARIYLA GELİYORLAR´

        Olayın sosyal medyada paylaşılması ve haber kanallarında yayınlanmasının ardından veteriner kliniğine vatandaşlar Atatürk portresi göndermeye başladı. Gelen Atatürk portrelerini iş yerine asan Melek Nida Şahin, "Olay günü tutuklanan kişinin korktuğu küçücük bir portreydi ama vatandaşlarımız ellerinde kocaman tablolarla geliyorlar. Telefonlarım susmadı. Bu da bize gösteriyor ki; Mustafa Kemal Atatürk´ün ölümünün arkasından 86 yıl geçmesine rağmen sanılanın çok daha üzerinde bir ölümsüzlüğe sahip. Duyarlı davranan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

        ODA BAŞKANI: SAĞLIKTA ŞİDDET YASASININ İÇİNDE VETERİNERLER DE OLMALI 

        Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de yaşanan olayın 'alçakça' olduğunu belirterek, "Kurucu Önderimize hakaret edilmesinin konuşulacak ve tartışılacak bir durumu yok. Yargının bu konuda gereğini yapacağını düşünüyorum. Kliniğe geldiğinde küçük bir Atatürk portresi için hakaretler etmiş ama vatandaşlarımız büyük portreler getirmiş. Sağlıkta şiddet yasası çıkarken veteriner hekimler bu yasanın dışında tutuldular. Bu saldırıyı yapan vatandaşın ceza almasını umuyorum ama sağlıkta şiddet yasasının içerisinde veterinerler de olsaydı cezası daha büyük olurdu. Yasa olmadığı için vatandaşlar veterinerlerimize şuursuzca saldırabiliyorlar. Olayları kınıyorum. Bu işin takipçisi olacağım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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