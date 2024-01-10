Adana Demirspor - İstanbulspor: 2 - 2

STAT:Yeni Adana

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Çağlar Uyarcan, Murat Şener

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Michut, Yusuf Barasi (Dk. 72 Zeneli), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Dk. 87 Tayfun Aydoğan)

İSTANBULSPOR: Alp - Duhaney, Okan, Simon Deli, Mehmet, Coly (Dk. 60 Vefa Temel), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Dk. 72 Mamadou), Ethemi (Dk. 72 Emir Gültekin)

GOLLER: Dk. 29 Yusuf Barasi, Dk. 78 Gravillon (Adana Demirspor) - Dk. 80 Vorobjovas, Dk. 84 Duhaney (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel (İstanbulspor)

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

4'üncü dakikada ceza sahasına giren Akintola'nın kaleci Alp Arda'yı geçtikten sonra dar açıdan kale sahasına çevirdiği top, savunma tarafından uzaklaştırdı.

22'nci dakikada Duhaney'in attığı pasla topla buluşan Loshaj'ın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

29'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa uzanan kaleci Alp Arda'dan seken topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

51'inci dakikada Loshaj'ın ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı sert şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

78'inci dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Emre Akbaba kafayı vurdu. Kaleci Alp Arda'dan dönen topu önünde bulan Gravillon'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

80'inci dakikada İstanbulspor farkı 1'e düşürdü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayı önünde bulan Vorobjovas'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

84'üncü dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Magomedaliev'den döndü. Topu önünde bulan Duhaney, yaptığı vuruşlar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Adana - Gökhan KESKİNCİ

2024-01-10 22:14:33

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