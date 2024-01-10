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        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü

        ADANA'da otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı kadın öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:49 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:50
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        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü
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        ADANA'da otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı kadın öldü.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Yenibaraj Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otoyoldan karşıya geçmek isteyen kadına, sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 AAY 441 plakalı TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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