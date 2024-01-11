Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Meral Akşener: İYİ Parti olarak belediyeleri alacağız

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da partisinin teşkilat buluşmasında, kentin büyükşehir ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı. İYİ Parti´nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş oldu. Akşener, "Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. İYİ Parti olarak belediyeleri alacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meral Akşener: İYİ Parti olarak belediyeleri alacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da partisinin teşkilat buluşmasında, kentin büyükşehir ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı. İYİ Parti´nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş oldu. Akşener, "Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. İYİ Parti olarak belediyeleri alacağız" dedi.

        Merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen İYİ Parti Adana Teşkilat Buluşması'na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti üyeleri tarafından karşılandı. Akşener, konuşmasında, ilk olarak belediye seçimlerinde kazandıkları kentlerde yerel basın çalışanlarının şartlarının iyileştirileceğini kaydetti. Yerel seçimlere sıkı hazırlandığını ifade eden Akşener, "Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te istedim ki fedakarlık yapalım. Bu ucube sistem değişsin, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. Türkiye'nin refahına dair hayallerimiz yarım kaldı. İYİ Parti olarak ilk önce belediyeleri alacağız sonra 2028'de işaret ettiğimiz kişi Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu ucube sistem, hukuku, adaleti, kadın haklarını, tarımı, teknolojiyi, sanayiyi, dış politikadaki ciddiyeti sokağa attı. İddia ediyorum ki İYİ Parti bu sokağa atılan değerleri toplayacak. Türkiye'yi dünyanın imrendiği bir ülke haline getirecek" dedi.

        'ÜÇÜNÜN DE KAZANACAĞINA İNANIYORUM'

        Gençlerin, çocukların ve emeklilerin yaşadığı ekonomik problemlere değinen Akşener, bu sorunların çözülmesini sağlayacaklarını kaydetti. 6 Şubat depremlerinin ardından felaketten etkilenen tüm kentleri gezip özellikle 'çocuk kaçırılma' konusunda uyarılarda bulunduğunu belirten Akşener, "Kocaeli depreminde çocuklar kaçırıldı. Biz buna dönemin iktidarına ulaşarak el birliğiyle son verdik. Şimdi ABD'deki çocuk kaçırılma iddialarını duyuyoruz. Demem o ki biz ülkemizin güveni için konuşuyoruz. Biz ne bu ülkeyi yönetenlerle ne de muhalefetle savaşmıyoruz. İktidarı vatandaşların dertlerinin çözümü konusunda uyarıyoruz. Fakat bugüne kadar çok az mesafe alabildik. Bu yerel seçimler vatandaşın hem ana muhalefete hem de iktidara uyarı verdiği, kulağını çektiği dönemdir. Tam da zamanıdır. İşte biz de bu noktada büyükşehir belediyelerinde İYİ Parti olarak kendi logomuzla kendi adaylarımızla, tek başımıza seçime girip kazanmayı hedefledik. Bu risk değil milletimize teslim olmaktır. Başka türlü samimiyetimizi ispatlamanın yolu yoktur. Adana, Antalya ve Samsun'da kadın adaylarımız var. Üçünün de kazanacağına inanıyorum" diye konuştu.

        'BAŞBUĞUMUZUN KIZINI ADANA'YA EMANET EDİYORUM'

        Akşener, partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş'ı 16 yaşından itibaren tanıdığını, babası Alparslan Türkeş'in öğrencisi olduğunu vurgulayarak, "Başbuğumuzla ilgili o kadar anımız var ki. Kadınlara nezaketi üst düzey olan bir liderdi. Başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Ama kızını Adana'ya emanet ediyorum. Onu seçeceksiniz. Biz ona ve Atatürk'e borcumuzu ödeyemedik. Türk milliyetçiliğini iktidar yapamadık. Bu seçimde şehirlerimizi kazanacağız" dedi.

        Akşener´in ardından İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş, konuşma yaptı.

        İYİ PARTİ'NİN ADANA ADAYLARI

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş

        Çukurova Belediye Başkan Adayı Birol Büyüköztürk

        Yüreğir Belediye Başkan Adayı Bülent Alper

        Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan (Mevcut belediye başkanı)

        Karaisalı Belediye Başkan Adayı Kemal Metin

        Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Recep Balı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını a...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını a...
        Pozantı'da araç plakalarında "karekod" uygulamasına başlandı
        Pozantı'da araç plakalarında "karekod" uygulamasına başlandı
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Doç. Dr. Gündoğdu: 20 günlük erken hasat için bereketli topraklar plastikle...
        Doç. Dr. Gündoğdu: 20 günlük erken hasat için bereketli topraklar plastikle...
        Mahrem imamlarla FETÖ'den ayrılanları ikna faaliyeti yürüten ihraç polis ya...
        Mahrem imamlarla FETÖ'den ayrılanları ikna faaliyeti yürüten ihraç polis ya...