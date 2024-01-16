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        Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında saldırdı, otomobilinin camını yumruklayıp kırdı

        ADANA´da Fırat A. (41), ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.´yi (40) konuşmaya ikna edemeyince, trafikte önünü kesip, otomobilinin camını yumruklayarak kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan, ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" diyen Fırat A., hakkında uzaklaştırma kararı verilip, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:10
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        Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında saldırdı, otomobilinin camını yumruklayıp kırdı
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        ADANA´da Fırat A. (41), ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.´yi (40) konuşmaya ikna edemeyince, trafikte önünü kesip, otomobilinin camını yumruklayarak kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan, ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" diyen Fırat A., hakkında uzaklaştırma kararı verilip, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Olay, 9 Ocak´ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi´nde meydana geldi. N.K. isimli kadın, bir süre önce sevgilisi Fırat A.´dan ayrılma kararı aldı. N.K.´yi ikna edemeyen Fırat A., trafikte seyir halindeki kadının otomobilinin önünü kesti. N.K.´nin konuşma talebini reddetmesi üzerine Fırat A., "Bu kadar vicdansız olma" diye bağırarak otomobilin ön camını yumruklayıp, kırdı. N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli Fırat A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        'BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM'

        Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis merkezine giden N.K.'nın şikayetçi olduğu Fırat A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dedi.

        İşlemlerinin ardından `mala zarar verme´ ve `tehdit´ suçlarından adliyeye sevk edilen Fırat A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Fırat A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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