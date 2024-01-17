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        Adana'da 2 eve 'silah ve uyuşturucu' operasyonu; 2 gözaltı

        ADANA'nın Seyhan ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen baskında 6 ruhsatsız silah ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:55
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        Adana'da 2 eve 'silah ve uyuşturucu' operasyonu; 2 gözaltı
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        ADANA'nın Seyhan ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen baskında 6 ruhsatsız silah ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki 2 ayrı müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yusuf E. ile Mustafa G.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 99 dolu fişek ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden Yusuf E., ifadesinde, evdeki silah ve uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, tanımadığı bir kişiden satın aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf E. tutuklandı, Mustafa G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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