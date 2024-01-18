Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kamyonetteki çuvallarda 7,4 kilo esrar çıktı

        ADANA'da polisin takibe alıp, durdurduğu kamyonetteki çuvallarda 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetteki çuvallarda 7,4 kilo esrar çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da polisin takibe alıp, durdurduğu kamyonetteki çuvallarda 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı otomobil ve kamyoneti, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ramazan Ş.'nin indirildiği kamyonette narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. 'Oscar'ın yolcu koltuğuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada çuvalların içinde 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Ramazan Ş. ve kamyonete öncülük ettiği belirlenen otomobildeki Ali Y. ve kardeşleri Metin Y. ve Mehmet Y., Oktay Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan Ş., uyuşturucunun kendine ait olduğunu itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        Trump'a mahkemeden iyi haber
        Trump'a mahkemeden iyi haber
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        10. katta zincir koptu! Vinç faciası!
        10. katta zincir koptu! Vinç faciası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi
        Adana'da 2 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi
        Adana'da 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilen operasyonda 5 zanlı tutuklandı
        Adana'da 7 kilo 400 gram esrar ele geçirilen operasyonda 5 zanlı tutuklandı
        Adana Demirspor - 24Erzincanspor maçının ardından
        Adana Demirspor - 24Erzincanspor maçının ardından
        Adana Demirspor, Türkiye Kupası'na veda etti
        Adana Demirspor, Türkiye Kupası'na veda etti
        Adana Demirspor-24Erzincanspor maçının ardından
        Adana Demirspor-24Erzincanspor maçının ardından
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası