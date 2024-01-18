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        Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

        Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 18.01.2024 - 20:40
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        Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile anlaştı
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        Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı.

        Patrick Kluivert ile yolların ayrılmasın ardından Serkan Damla'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'da teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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