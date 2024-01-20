Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yılbaşı gecesi evden kaçıp, arkadaşlarıyla birlikte otomobil ile 7 motosiklet çaldı

        ADANA´da yılbaşı gecesi evden kaçan M.E. (17), buluştuğu arkadaşları İ.E. (15) ve E.Ş. (17) ile birlikte 13 günde 1 otomobil, 7 motosiklet çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, çaldıkları motosikletlerden biriyle gezdikleri sırada yakalandı. İfadelerinde, araçları kullandıktan sonra farklı noktalara bıraktıklarını söyleyen şüpheliler tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı gecesi evden kaçıp, arkadaşlarıyla birlikte otomobil ile 7 motosiklet çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´da yılbaşı gecesi evden kaçan M.E. (17), buluştuğu arkadaşları İ.E. (15) ve E.Ş. (17) ile birlikte 13 günde 1 otomobil, 7 motosiklet çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, çaldıkları motosikletlerden biriyle gezdikleri sırada yakalandı. İfadelerinde, araçları kullandıktan sonra farklı noktalara bıraktıklarını söyleyen şüpheliler tutuklandı.

        Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi´nde oturan M.E., yılbaşı gecesi evden çıktıktan sonra mahalleden arkadaşları İ.E. ve E.Ş. ile buluştu. Bir süre sokakta gezen şüpheliler, Ayhan H.´nin Pınar Mahallesi´ndeki apartmanın otoparkında park halindeki otomobilini, düz kontak yaparak çalıştırıp, çaldı. Şüpheliler daha sonra aynı mahalledeki 2 ayrı motosikleti de çaldı. Hırsızlık anları bölgelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarlar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu süreçte eve dönmeyen M.E. için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        ÇALDIKLARI MOTOSİKLETLE YAKALANDILAR

        Ekipler, soruşturma sırasında şüphelilerin farklı adreslerde 5 motosiklet daha çaldıklarını saptadı. Güvenlik kamerası görüntülerinden polis ekipleri şüphelilerin en son İsmetpaşa Mahallesi´ne gittiklerini belirledi. Mahallede araştırma yapan polis, şüphelileri çaldıkları motosikletlerden biriyle gezdiği sırada yakaladı.

        KULLANMAK İÇİN ÇALMIŞLAR

        Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, otomobil ve motosikletleri kullandıktan sonra hatırlamadıkları bölgelere bıraktıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., E.Ş. ve İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalıntı araçlar ise bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da kruvasan paketlerinden uyuşturucu çıktı
        Adana'da kruvasan paketlerinden uyuşturucu çıktı
        Adana'da bir araçta ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi
        Adana'da bir araçta ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi
        Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşandı
        Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşandı
        Adana'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti
        Adana'da oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti