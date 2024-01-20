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        Kruvasan paketlerine gizlediği bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

        ADANA'da, taşıdığı poşetteki kruvasan paketlerine gizlenmiş 300 gram bonzai ile yakalanan Fuat Ç., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:45
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        Kruvasan paketlerine gizlediği bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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        ADANA'da, taşıdığı poşetteki kruvasan paketlerine gizlenmiş 300 gram bonzai ile yakalanan Fuat Ç., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki Adana Otogarı önünde, elinde poşetle yürüyen Fuat Ç.'yi şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurdu. Ekiplerin, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, elinde taşıdığı poşette, 3 kruvasan paketinin içerisine gizlenmiş, toplamda 300 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, adliyeye sevk edildi. Fuat Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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