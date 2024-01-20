Kruvasan paketlerine gizlediği bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı ADANA'da, taşıdığı poşetteki kruvasan paketlerine gizlenmiş 300 gram bonzai ile yakalanan Fuat Ç., tutuklandı.

ADANA'da, taşıdığı poşetteki kruvasan paketlerine gizlenmiş 300 gram bonzai ile yakalanan Fuat Ç., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki Adana Otogarı önünde, elinde poşetle yürüyen Fuat Ç.'yi şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurdu. Ekiplerin, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, elinde taşıdığı poşette, 3 kruvasan paketinin içerisine gizlenmiş, toplamda 300 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, adliyeye sevk edildi. Fuat Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.