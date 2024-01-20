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        Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

        ADANA´da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:50
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        Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
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        ADANA´da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı´nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarındaki erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis gelmeden kadın ve erkek bölgeden ayrıldı.

        Olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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