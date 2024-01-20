Sokak ortasında kadına şiddet kamerada ADANA´da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

ADANA´da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı´nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarındaki erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis gelmeden kadın ve erkek bölgeden ayrıldı.

Olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.