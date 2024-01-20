Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: 1-1

STAT:Yeni Adana

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev - Dorukhan Toköz (Dk. 54 Yusuf Barasi), Semih Güler, Cisse (Dk. 73 Manev), Abdurrahim Dursun (Dk. 73 Nourani), Gravillion, Michut (Dk. 86 Nani), Akintola, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre Akbaba

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 78 Mert Çetin), Tolga Ciğerci, Moreira, Morutan (Dk. 86 Atakan Çankaya), Ali Kaan Güneren, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovanis), Bajic (Dk. 55 Macheda)

GOLLER: Dk. 52 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 63 Moreira (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 21´inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

10´uncu dakikada Ankaragücü´nde ceza sahası içerisindeki karambolde topla buluşan Bajic´in sert vuruşunda top kaleci Magomedaliev'den oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Morutan, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

15´inci dakikada Adana Demirspor´un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Akintola´nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Bahadır´dan kornere çıktı.

26´ncı dakikada Ankaragücü´nde kornerde topun başına geçen Moreira'nın ortasında Radakovic vurdu fakat kaleci Magomedaliev topu son anda kornere çeldi.

27´nci dakikada Adana Demirspor´da Gravillon pasını Akintola´ya gönderdi. Orta alanda rakibiyle ikili mücadele eden Akintola, topla buluşarak ceza sahası içerisindeki Emre´ye pasını gönderdi. Emre´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, VAR´dan gelen uyarı sonrası Akintola´nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34´üncü dakikada Adana Demirspor´da Gravillon, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

52´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Akintola, orta alandan aldığı topu soldaki Yusuf Erdoğan´a verdi. Yusuf Erdoğan´ın soldan içeri vuruşunda top kaleci Bahadır´dan sekerek Emre´nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58´inci dakikada Ankaragücü´nde sol kanatta Chatzigiovanis'in yerden pasıyla topla buluşan Maceda'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

63´üncü dakikada Ankaragücü´nde serbest vuruşta topun başına geçen Moreira´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-1.

76´ncı dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Akintola, çalımlarla ceza sahası içerisindeki Emre´ye pasını gönderdi. Emre´nin vuruşunda kaleci Bahadır topu çeldi. Dönen topa Akintola dokundu fakat top auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.