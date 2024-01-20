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        Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

        Süper Lig'de 21´inci hafta maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 22:05 Güncelleme: 20.01.2024 - 22:10
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        Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Süper Lig'de 21´inci hafta maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleyi değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu benim ilk maçım ve 3 puanla başlamak istiyorduk. 1-0 öne geçtik ama daha sonra gelen frikik golüyle beraberlik oldu. Genel olarak maçın analizine baktığımızda Adana Demirspor´un 20 golünü atmış ve bu gollere katkı sağlamış oyuncu grubu yok. Bir değişimimiz var ve zaman zaman pozisyonlarda zorluklar yaşadık. Pozisyondaki oyuncularımızın yerlerini doldurduğumuz zaman, takım geliştiğinde ortaya farklı bir Adana Demirspor çıkacak. Çok kolay topları kaybettik. Bunu da geliştirmemiz lazım. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Bunun için de antrenman yapmak gerekiyor. Onun için geldik zaten biz buraya. Dolayısıyla oyuna genel baktığında belki biz daha net pozisyona girmiş olabiliriz. Emre'nin bir net pozisyonu var. Beraberlik skoru normal bir skor diyebiliriz" diye konuştu.

        "TRANSFER YAPILACAK"

        Murat Sancak ile görüştüklerini ve yeni transferlerin yapılacağını söyleyen Karaman, "Murat başkan ile görüştük ve yoğun bir trafik var. Mutlaka transfer yapacaklar. Bugün disiplinli olmasak çok daha farklı tabloda görebilirdik. En azından oyuncular biraz daha disiplinli, biraz daha mücadeleci örnek gösterdiler. Oyun olarak asla yeterli değil. Bunun için de dediğiniz gibi pozisyon oyuncuları çok önemli. Bu oynayan oyuncularımız kulübede bile değildi. Çünkü öyle bir kaliteli takım vardı. Zaman içinde göreceğiz. Mutlaka o fiziksel tempomuzu, dayanıklılığımızı da arttırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        EMRE BELÖZOĞLU: BERABERLİĞE SEVİNMİYORUM

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise, "Güçlü, kaliteli oyuncularına sahip güce eksilmiş olarak görünse de dışarıdan bence ilk 11´ini ele aldığınızda çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Atağı sonlandırma problemlerimiz devam ediyor. Burayı özellikle düzeltmemiz gerekiyor ki maçları rahat bir şekilde kazanalım. İlk yarıda bence oyun bize döndü. İkinci yarıda da oyun gitti geldi. Beraberliğe sevinmiyorum. Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacağız ve o maçı kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımın gelişimini, arzu ve isteğini çok önemli buluyorum. Biz kendi gücümüzü bilerek herkesi yenebilecek bir oyun oynamaya çalıştık. Çarşamba günü de bu böyle olacak" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

        -Hikmet Karaman'ın açıklamaları

         

        DHA-Spor - Türkiye-Adana - Yusuf KANTARLI

        2024-01-20 22:04:49

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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