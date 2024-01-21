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        ADANA'DA, PARK HALİNDEKİ TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 01:13 Güncelleme: 21.01.2024 - 01:13
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        ADANA'DA, PARK HALİNDEKİ TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ  
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        ADANA'da,park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan Selçuk Şimşekli yönetimindeki 33 VCS 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan 55 AFB 817 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil dorsenin altına girerken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Şimşekli'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği, araçtaki Yemliha Nergis'in ise ağır yaralandığı belirlendi. Nergis, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yemliha Nergis de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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