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        Adana'da kıyıya caretta caretta ve yunus ölüsü vurdu

        ADANA´nın Karataş ilçesinde birbirine 10 kilometre uzaklıktaki iki plajın kıyısına ölü caretta caretta ve yunus vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:30
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        Adana'da kıyıya caretta caretta ve yunus ölüsü vurdu
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        ADANA´nın Karataş ilçesinde birbirine 10 kilometre uzaklıktaki iki plajın kıyısına ölü caretta caretta ve yunus vurdu.

        İlçeye bağlı Bahçe Plajı´nda sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, kıyıya yunus ölüsü vurduğunu fark etti. Buraya 10 kilometre uzaklıktaki Harbiş Plajı´nda da kıyıda nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta ölüsü görüldü. Belediyeye ait iş makineleriyle sahilden alınan caretta ve yunus ölüleri, inceleme yapıldıktan sonra gömülmek üzere başka bir araziye götürüldü. Hayvanların, uzun süre önce öldüğü ancak kıyıya yeni vurdukları belirtildi. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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