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        Adana'da sünger fabrikasında yangın

        ADANA'da, sünger fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:45
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        Adana'da sünger fabrikasında yangın
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        ADANA'da, sünger fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, fabrikanın yanındaki evlere sıçramaması için de güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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