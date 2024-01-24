Adana'da sünger fabrikasında yangın

ADANA'da, sünger fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, fabrikanın yanındaki evlere sıçramaması için de güvenlik önlemi aldı.