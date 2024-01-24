Adana'da sünger fabrikasında yangın (2)
KONTROLALTINA ALINDI
Adana'da sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika sahibi Halil B.'nin, depoyu kapattıktan sonra akrabasının düğününe gitmek için ayrıldığı, bir süre sonra yangının başladığı iddia edildi. Ekipler, depodaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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