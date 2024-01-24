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        Adana'da sünger fabrikasında yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:40
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        Adana'da sünger fabrikasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Adana'da sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika sahibi Halil B.'nin, depoyu kapattıktan sonra akrabasının düğününe gitmek için ayrıldığı, bir süre sonra yangının başladığı iddia edildi. Ekipler, depodaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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