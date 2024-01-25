Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

ADANA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yahya Doğan (69) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Nazan A. (45), gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi'ndeki Asri Mezarlık önünde meydana geldi. Nazan A. yönetimindeki 01 BAL 26 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Doğan´a çarptı. Savrulan Doğan, metrelerce havalanıp refüje düştü. Hava yastıkları açılan otomobildeki Nazan A. ise şoka girdi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doğan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Nazan A. ise polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.