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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

        ADANA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yahya Doğan (69) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Nazan A. (45), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:35
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü
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        ADANA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yahya Doğan (69) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Nazan A. (45), gözaltına alındı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi'ndeki Asri Mezarlık önünde meydana geldi. Nazan A. yönetimindeki 01 BAL 26 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Doğan´a çarptı. Savrulan Doğan, metrelerce havalanıp refüje düştü. Hava yastıkları açılan otomobildeki Nazan A. ise şoka girdi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doğan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Nazan A. ise polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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