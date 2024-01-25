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        Hastanede sahte 'doktor yaka kartı' ile yakalandı

        ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde üzerinde `asistan doktor´ ibaresi bulunan sahte yaka kartıyla dolaşan C.S. (26) isimli kadın, güvenlik görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan C.S., polis merkezindeki ifadesinde, hastanede fizik tedavi gördüğünü rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:40
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        Hastanede sahte 'doktor yaka kartı' ile yakalandı
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        ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde üzerinde `asistan doktor´ ibaresi bulunan sahte yaka kartıyla dolaşan C.S. (26) isimli kadın, güvenlik görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan C.S., polis merkezindeki ifadesinde, hastanede fizik tedavi gördüğünü rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını söyledi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki güvenlik görevlisi, kantinde alışveriş yapan C.S. isimli kadının, üzerinde `asistan doktor´ ibaresi bulunan yaka kartından şüphelendi. Kadına hangi bölümde görevli olduğunu soran güvenlik görevlisi, çelişkili yanıt alınca durumu hastane polisine bildirdi. Polisin yaptığı kontrolde yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.

        İfadesinde, hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S., "Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım. Asansör ve kantinde bulunduğum zamanlarda bu kartı kullanıyordum. Herhangi bir hasta muayene etmedim, hasta odası ya da muayenehaneye girmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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