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        Akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırı kamerada

        ADANA'daakaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Aslanhan'ın (50) başından vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:20
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        Akaryakıt istasyonu çalışanının öldüğü saldırı kamerada
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        ADANA'daakaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Aslanhan'ın (50) başından vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 5 Ekim 2023'te saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İzin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli olan, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Aslanhan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslanhan, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. tutuklanırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kar maskeli kişinin Aslanhan'ın üzerine koşup, tabanca ile ateş ettiği, Aslanhan'ın yere yığıldığı, şüphelinin de havaya ateş ederek kaçtığı görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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