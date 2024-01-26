Sahte 'doktor yaka kartı'nı, hastanedeki doktorun verdiğini öne sürdü (2)

HASTANE:TANI VE TEDAVİ ALANLARINDA BULUNMADI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nden yapılan açıklamada, sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.´nin, yapılan incelemelerde herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığının teyit edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"24.01.2024 tarihi saat 12.00 sularında güvenlik görevlilerimiz tarafında hastanemizin halka açık olan kısımlarında kendisini 'Asistan Doktor' olarak tanıtan şüpheli bir kişi tespit edilmiştir. Konu hakkında hastane yönetimimiz güvenlik görevlilerimiz tarafından ivedilikle bilgilendirilmiştir. Kişinin taşıdığı görev kartının sahte olduğu ve hastanemiz ile herhangi bir ilişkisinin olmadığının anlaşılması üzerine konu kolluk kuvvetlerine aksettirilmiş ve hastanemiz yönetimince kişi hakkında personeli ve vatandaşı yanıltmaya, kurum ve hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmeye, hastane içerisinde güvenliği ihlal etmeye teşebbüsten şikayetçi oluşmuştur. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığı teyit edilmiştir. Zira sağlık hizmeti sunumunda yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerin engellenmesine hastane yönetimimizce azami özen gösterilmektedir. Şimdiye değin olduğu gibi vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği konusundaki hassasiyet ve titizliğimiz yasaların belirlediği normlar çerçevesinde sürdürülmeye devam edilecektir."

DHA-Güvenlik - Türkiye-Adana / Merkez - Anıl ATAR

2024-01-26 15:21:20