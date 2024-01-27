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        Adana Demirspor, Mohammadi'yi renklerine bağladı

        Adana Demirspor, İranlı Milad Mohammadi ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 00:05 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:10
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        Adana Demirspor, Mohammadi'yi renklerine bağladı
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        Adana Demirspor, İranlı Milad Mohammadi ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

        Adana Demirspor, yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mavi-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarda "Kulübümüz daha önce Terek Grozny, KAA Gent, AEK Atina formalarını giyen İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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