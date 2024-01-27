Adana Demirspor - Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10 haftadır galip gelemediklerini ve aldıkları 3 puanla biraz rahatladığını ifade eden Volkan Demirel, "Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "3 puan aldığımız için mutluyuz. 10 haftadır galip gelemeyen bir Hatayspor takımı var. Belki zaman zaman kötü oyunlar oldu ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. Son 2 haftadır savunmaya döndük çünkü ülkemizde futbol aldığınız puan ve tabeladan ibaret. Fakat bizim planımız çok daha başka. Hatayspor'u hem bu zor dönemde para harcatmadan hem de gelecek 3-4 sene boyunca çok rahat emin adımlarla bu ligde her kulvarda mücadele edebilmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Cuma günü itibariyle şu anda Hatayspor takımı 0 borçla belki Türkiye liglerindeki en temiz takımdır. Şu anda elimizde ki oyuncularla da gelecek 3-4 senenin zeminini hazırladık. Futbola sadece ligdeki konuma göre bakmak yanlış. Kulübü yapılandırmak daha önemlidir" şeklinde konuştu.

"DEĞİL TRANSFER, BÜTÜN KAPILAR KAPANSIN YİNE DE SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"

Sezon sonuna kadar Hatayspor'da kalacağını yineleyen Volkan Demirel, "Bugün aldığımız galibiyetle rahatladım. Ben değil transfer, bütün kapılar kapansın yine de sezon sonuna kadar buradayım. Çünkü bir sözüm var. Hatayspor'u aile yerine koydum. Hatayspor ile ilgili yorum yapan, konuşan benim aile laf söylüyordur. Ona göre, bilerek konuşsunlar. Oyuncuların üstünde biraz baskı vardı. Rahat olun, kaç haftadır kazanamıyoruz bu haftada kazanamasak bir şey olmaz ama kazanırsanız bu rüzgarı terse çevirebileceklerini söyledim. Bugün de savunarak galip gelen taraf bizdik. Önemli olan 3 puandı, onu da aldık" ifadelerini kullandı.

HİKMET KARAMAN: İKİNCİ YARI BASKIYI BİR TÜRLÜ GOLE ÇEVİREMEDİK

İkinci yarıdaki baskıyı bir türlü golle sonuçlandıramadıklarını belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Kendi sahamızda oynadığımız bir maç. Mağlup olmamamız gerekiyor. Kendi kalemize attığımız 1 golle ilk yarıyı 1-0 kapattık. İkinci yarı baskıyı bir türlü gole çeviremedik. Kalemize 1 kere top geldi. Belli mevkilerde eksiklerimiz olabilir ama oynayan deneyimli oyuncularımız var. Bu maç yukarı ve aşağısı arasında çok önem teşkil ediyordu. Alınacak 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız. Adanaspor burada maç oynadı. Belki dışarıdan güzel gözüküyor ama bu sahanın dinlenmesi lazım. Değişmeli oynanabilir ancak fikstüre bir daha baktım biz deplasmana gidiyoruz Adanaspor'da deplasmana gidiyor. Şimdi içeri geleceğiz onlar da içeri gelecek. Bu bir mazeret değil ama sahanın bazı bölümleri inanılmaz derece de ağır. Kendi içerisine çekilen ve uzun oynayan takımlar için zemin bozukluğu müthiş derece de avantaj sağlıyor. Biz ikinci yarı yüzde 70 topa sahip olduk ama o iyi paslar bir türlü olmuyor. Bunu yetkililerin göz önünde bulundurması gerekiyor" diye konuştu.

"TRANSFER EDECEĞİMİZ BAZI OYUNCU GRUPLARI VAR"

Transferlerin gelmesinin ardından farklı bir hale geleceklerini söyleyen Karaman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftarlarımız geldi, bizi yine destekledi. Zaman zaman kızıyorlar ama biraz sabırlı olsunlar. Transfer edeceğimiz bazı oyuncu grupları var. Onlar geldiğinde eksik mevkilerimiz çok daha farklı bir hale gelecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Volkan Demirel'in açıklamaları

- Hikmet Karaman'ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

2024-01-27 22:19:00