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        Adana'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

        ADANA´da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:50
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        Adana'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
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        ADANA´da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, önceki yıllarda terör örgütü DEAŞ üyesi olarak Suriye ve Irak´ta silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin, kaçak yollarla ülkeye girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüphelilerin, Adana´da olduğu saptandı. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için adrese operasyon düzenlendi. Baskında, şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital malzemelere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.B. ile A.S.A. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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