Arkadaşıyla şakalaşırken yola çıkan çocuk minibüsün çarpmasıyla öldü; kaza anı kamerada ADANA'da refüjde arkadaşıyla şakalışırken caddeye fırlayan Suriye uyruklu Ammar el-Müheymid (15), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçtıktan bir süre sonra 3 kişi polise teslim olaraka minibüsü kendilerinin kullandığını iddia etti. Yapılan sorgulama sonucu şüphelilerden M.T. (35) tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da refüjde arkadaşıyla şakalışırken caddeye fırlayan Suriye uyruklu Ammar el-Müheymid (15), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçtıktan bir süre sonra 3 kişi polise teslim olaraka minibüsü kendilerinin kullandığını iddia etti. Yapılan sorgulama sonucu şüphelilerden M.T. (35) tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Karataş Caddesi'ndeki refüjde arkadaşıyla şakalaşan Suriye uyruklu Ammar el-Müheymid, birden yola fırladı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADF 152 plakalı minibüs, Ammar'a çarpıp, kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, başını asfalta çarpan Ammar ağır yaralandı. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

3 ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ammar, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardınan farklı saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, aracı kendilerinin kullandığını öne süren M.T., akrabası H.T. ile Ş.A. gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.T. ile Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.