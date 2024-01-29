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        Çaldığı klima ünitesini kilometrelerce sırtında taşımış

        ADANA´da bir iş yerinin önündeki klima dış ünitesini çalıp, sırtında taşıyarak 5 kilometre uzaklıktaki evine götüren Selim T. (41), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım" diyen Selim T., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:50
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        Çaldığı klima ünitesini kilometrelerce sırtında taşımış
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        ADANA´da bir iş yerinin önündeki klima dış ünitesini çalıp, sırtında taşıyarak 5 kilometre uzaklıktaki evine götüren Selim T. (41), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım" diyen Selim T., tutuklandı.

        Olay, 12 Ocak saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Selim T. bir iş yerinin önündeki klima dış ünitesini görünce çalmaya karar verdi. Yanında getirdiği çuvaldan çıkardığı malzemelerle üniteyi söken Selim T., sırtında taşıyarak 5 kilometre mesafedeki evine götürdü. Hırsızlık ve şüphelinin klima ünitesiyle caddede yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        ÜNİTEYİ 400 LİRAYA SATMIŞ

        Sabah iş yerine geldiğinde durumu fark eden Ahmet B.´nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Selim T. olduğunu tespit etti. Selim T., adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Selim T. ifadesinde, "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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