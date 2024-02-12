Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdürü makamında vuruldu
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı.
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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