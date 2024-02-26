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        'Hayırdır devrem' deyip, ekiplere sahte polis kimliği gösteren klima tamircisine gözaltı

        ADANA'da aracını durduran polislere "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliği gösteren H.D. (32), gözaltına alındı. Evinde de sahte 2 polis ve 1 MİT kimliği bulunan H.D., ifadesinde, "Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, H.D.'nin sahte polis kimliği kullandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları H.D.'nin aracını Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu. Araçtan inen H.D. "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Kimliği kontrol eden polis, sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine H.D., gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, evinde yapılan aramada sahte 2 polis kimliği, sahte MİT kimlik kartı, sahte 2 otomobil plakası, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. H.D., ifadesinde, "Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" dedi. İşlemleri sonrası H.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:35
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        'Hayırdır devrem' deyip, ekiplere sahte polis kimliği gösteren klima tamircisine gözaltı
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        ADANA'da aracını durduran polislere "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliği gösteren H.D. (32), gözaltına alındı. Evinde de sahte 2 polis ve 1 MİT kimliği bulunan H.D., ifadesinde, "Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, H.D.'nin sahte polis kimliği kullandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları H.D.'nin aracını Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu. Araçtan inen H.D. "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Kimliği kontrol eden polis, sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine H.D., gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, evinde yapılan aramada sahte 2 polis kimliği, sahte MİT kimlik kartı, sahte 2 otomobil plakası, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. H.D., ifadesinde, "Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" dedi. İşlemleri sonrası H.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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