Depremden sonra talebi 5 kat artan kule vinç yatırımcılığı yeniden popüler oldu KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkımlara neden olduğu 11 kentteki şantiyelerde kule vince talep 5 kat arttı. Özelliklerine göre 5 ile 15 milyon TL arasında satılan kule vinçler, çok yüksek fiyatlarla kiraya verilmesi ve masraflarının da kiralayana ait olması nedeniyle sayısı hızla artan yatırımcısının yüzünü güldürdü.Türkiye genelinde döviz artışı, artan girdi maliyetleri ve koronavirüs sürecinin ardından yaşanan dengesizlikler nedeniyle büyüme hızı yavaşlayan inşaat sektörü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkımlara neden olduğu 11 kentte hareketlendi. Binaların inşa süreçlerinin hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanması için rağbet gören kule vinçlere talep arttı. Artan taleple birlikte de kule vinç yatırımcılığı yeniden popüler hale geldi.Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı (DAİMFED) Mustafa Karslıoğlu, kullanılmamış kule vinç fiyatlarının yüksekliğine ve tonajına göre 5 ile 15 milyon TL arasında satıldığını belirterek, aylık kira getirisinin ise ortalama 150 ila 250 bin TL arasında olduğunu söyledi. Karslıoğlu, "Yılda ortalama 500 vinç satılıp, bin adet kiralanıyorken depremden sonra bu talep 5 kat arttı. Yatırımcısına hiçbir tecrübe gerektirmeyen bu yatırım, 'Gel, vinci al, kur, çalıştır, işlet' anlayışıyla yürüyor. Bütün masraflar kiralayan müteahhide ait olduğu için çok cazip. Her meslek grubundan yatırımcısı var. Türkiye'de en tanınmış yatırımcılarından birisi de çok sayıda kule vince sahip olan sanatçımız Bülent Ersoy" dedi.'EN AZ 10 SENE YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜR'Kule vinç yatırımcılığıyla ilgili bilgiler aktaran Karslıoğlu, "Koyduğunuz sermayeye göre bu kadar yüksek getirisi olan çok fazla yatırım enstrümanı olmadığı için kule vinçler ön plana çıkıyor. Tek yapmanız gereken bir şirket kurmak. Sonrası tamamen müteahhide ait. Kule vinç operatörlerinin en düşük maaşı 80 bin TL. Bu masraf da müteahhide ait. Sektör olarak hem operatörlüğü hem de kendisi çok güzel bir iş kolu. Çocuk sahibi olan aileler çocuklarını bu iş koluna da yönlendirebilir. Kule vinci satın alırken aynı otomobil alır gibi markasına, özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Tecrübeli firmalardan almak gerekiyor. İnşaat sektörü zaten yıllardır lokomotif bir sektör ama depremden sonra daha da önem kazandı. Kule vinç yatırımcılığı da en az 10 sene yatırımcısının yüzünü güldürecek bir yatırımdır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:15 facebook

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