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        Prof. Dr. Yılmaz: İlkokul 1'inci sınıftan itibaren 'deprem dersi' konmalı

        TÜRKİYE Jeoloji Kurumu şeref kurulu ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi jeolog Prof. Dr. Yücel Yılmaz, toplumu depreme hazırlamanın en kestirme yolunun okullarda 1'inci sınıftan itibaren 'deprem dersi' verilmesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Bu çok ucuz, kolay ve kestirme bir yol" dedi. Adana'da, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde 'Şubat 2023 Depremleri ve Bölgemize Etkileri' konulu düzenlenen ulusal sempozyumda jeolog Prof. Dr. Yücel Yılmaz da 'Anadolu'da neden sürekli deprem oluyor? Adana ve çevresinde deprem olacak mı?' başlığıyla sunum yaptı. Türkiye'deki fayların yanı sıra Kahramanmaraş-Adana bölgesindeki riskli faylardan bahseden Prof. Dr. Yılmaz, bundan sonra deprem beklenilen fayların kaçma bileşenli, yanal atımlı ve gerilme bileşenli faylar olacağına dikkat çekti.ADANA'DA SAĞLAM ZEMİN YOKAdana bölgesinin de bundan etkileneceğini belirten Prof. Dr. Yücel Yılmaz, "Deprem olacak mı, diye sormak yerine depremden nasıl korunuruz ve kenti depreme hazırladık mı, bunları sormalıyız. Adana'da zemin çok kötü biliyorsunuz. Adana'da sağlam zemin yok. O zaman binaları o zemine uygun yapmak lazım. Ama en önemlisi toplumu depreme hazırlamaktır" dedi. Prof. Dr. Yılmaz, "Okullara ilkokul 1'inci sınıftan itibaren 'deprem dersi' konulmalıdır. Her sene bu ders işlenmelidir. Her sınıfta, her bilgi düzeyinde anlatılacaklar farklıdır. İlkokul 1'inci sınıfta farklı, lise son sınıfta anlatılacaklar daha farklı ve kapsamlı olacaktır. Bu çok ucuz ve kestirme bir yol. Neden yapmıyoruz, bilmiyorum. Bunu daha önce birkaç milli eğitim bakanına da söyledim. Toplum, ev hanımlarına kadar bilgi aktararak, ders koyarak sıfır maliyetle deprem nedir, nasıl oluyor konularında bilinçlendirilebiliniz. Bunun pahalı ve uzun yolu ise toplumu eğitmektir. Merak eden, soran, sorgulayan, kendini depreme hazırlayan toplum oluşturmazsak bir sene geçtikten sonra Kahramanmaraş depremleri gibi unuturuz."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:20
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        Prof. Dr. Yılmaz: İlkokul 1'inci sınıftan itibaren 'deprem dersi' konmalı
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        TÜRKİYE Jeoloji Kurumu şeref kurulu ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi jeolog Prof. Dr. Yücel Yılmaz, toplumu depreme hazırlamanın en kestirme yolunun okullarda 1’inci sınıftan itibaren ‘deprem dersi’ verilmesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Bu çok ucuz, kolay ve kestirme bir yol" dedi. Adana’da, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde 'Şubat 2023 Depremleri ve Bölgemize Etkileri' konulu düzenlenen ulusal sempozyumda jeolog Prof. Dr. Yücel Yılmaz da 'Anadolu’da neden sürekli deprem oluyor? Adana ve çevresinde deprem olacak mı?' başlığıyla sunum yaptı. Türkiye'deki fayların yanı sıra Kahramanmaraş-Adana bölgesindeki riskli faylardan bahseden Prof. Dr. Yılmaz, bundan sonra deprem beklenilen fayların kaçma bileşenli, yanal atımlı ve gerilme bileşenli faylar olacağına dikkat çekti.ADANA'DA SAĞLAM ZEMİN YOKAdana bölgesinin de bundan etkileneceğini belirten Prof. Dr. Yücel Yılmaz, "Deprem olacak mı, diye sormak yerine depremden nasıl korunuruz ve kenti depreme hazırladık mı, bunları sormalıyız. Adana'da zemin çok kötü biliyorsunuz. Adana'da sağlam zemin yok. O zaman binaları o zemine uygun yapmak lazım. Ama en önemlisi toplumu depreme hazırlamaktır" dedi. Prof. Dr. Yılmaz, "Okullara ilkokul 1’inci sınıftan itibaren 'deprem dersi' konulmalıdır. Her sene bu ders işlenmelidir. Her sınıfta, her bilgi düzeyinde anlatılacaklar farklıdır. İlkokul 1’inci sınıfta farklı, lise son sınıfta anlatılacaklar daha farklı ve kapsamlı olacaktır. Bu çok ucuz ve kestirme bir yol. Neden yapmıyoruz, bilmiyorum. Bunu daha önce birkaç milli eğitim bakanına da söyledim. Toplum, ev hanımlarına kadar bilgi aktararak, ders koyarak sıfır maliyetle deprem nedir, nasıl oluyor konularında bilinçlendirilebiliniz. Bunun pahalı ve uzun yolu ise toplumu eğitmektir. Merak eden, soran, sorgulayan, kendini depreme hazırlayan toplum oluşturmazsak bir sene geçtikten sonra Kahramanmaraş depremleri gibi unuturuz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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