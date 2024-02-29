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        Evinde 36 bin uyuşturucu hapla yakalandı

        ADANA'da evine düzenlenen baskında valize gizlenmiş 36 bin uyuşturucu ele geçirilen Suriye uyruklu Nidal el-Alluş E. (29) gözaltına alındı.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Suriye uyruklu Nidal el-Alluş E.'nin (29) adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada valize gizlenmiş 36 bin uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Nidal el-Alluş E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:20
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        Evinde 36 bin uyuşturucu hapla yakalandı
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        ADANA’da evine düzenlenen baskında valize gizlenmiş 36 bin uyuşturucu ele geçirilen Suriye uyruklu Nidal el-Alluş E. (29) gözaltına alındı.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Suriye uyruklu Nidal el-Alluş E.’nin (29) adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada valize gizlenmiş 36 bin uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Nidal el-Alluş E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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