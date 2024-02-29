Evinde 36 bin uyuşturucu hapla yakalandı
ADANA'da evine düzenlenen baskında valize gizlenmiş 36 bin uyuşturucu ele geçirilen Suriye uyruklu Nidal el-Alluş E. (29) gözaltına alındı.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Suriye uyruklu Nidal el-Alluş E.'nin (29) adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada valize gizlenmiş 36 bin uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Nidal el-Alluş E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ADANA’da evine düzenlenen baskında valize gizlenmiş 36 bin uyuşturucu ele geçirilen Suriye uyruklu Nidal el-Alluş E. (29) gözaltına alındı.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Suriye uyruklu Nidal el-Alluş E.’nin (29) adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada valize gizlenmiş 36 bin uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Nidal el-Alluş E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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