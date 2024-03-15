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        Kıraathanede alıkoyup, silahla tehdit ederek banka hesaplarına 200 bin TL havale ettiler

        ADANA'da Volkan Turhan (38), Metincan Çoban (24) ile Yusuf Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:05
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        Kıraathanede alıkoyup, silahla tehdit ederek banka hesaplarına 200 bin TL havale ettiler
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        ADANA’da Volkan Turhan (38), Metincan Çoban (24) ile Yusuf Y. (26), kıraathaneye çağırıp, alıkoydukları Recep Can Ç. (27) ve Doğan P.’yi (29) tabancayla tehdit edip, cep telefonlarını alarak kendi banka hesaplarına 200 bin TL havale yaptı. Mağdurları “Polise giderseniz, sizi buluruz” diye tehdit edip bırakan şüpheliler, operasyonla yakalandı. Turhan ile Çoban tutuklanırken, Yusuf Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 12 Mart saat 21.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Şüpheliler Volkan Turhan, Metincan Çoban ile Yusuf Y., mahalleden tanıdıkları Recep Can Ç. ve Doğan P.’yi kıraathaneye çağırdı. Burada bir süre oturan şüpheliler, Recep Can Ç. ve Doğan P.’yi tabancayla tehdit edip, cep telefonlarını aldı. Şüpheliler, saatlerce alıkoydukları Recep Can Ç. ile Doğan P.’nin cep telefonlarından giriş yaptıkları banka hesaplarından, Yusuf Y.’nin hesabına 200 bin lira havale yaptı. Şüpheliler, “Polise giderseniz, sizi buluruz” diye tehdit edip bu kişileri bıraktı.

        BANKA HESABI BLOKE EDİLDİ

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden mağdurların ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, banka ile iletişime geçerek paranın aktarıldığı hesabı bloke ettirdi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelileri Mehmet Ali T.’nin azmettirdiğini tespit etti.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Turhan ile Metincan Çoban çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Yusuf Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, Mehmet Ali T.’nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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