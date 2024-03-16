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        Adana Demirspor - Sivasspor: 4-1

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Alexs Taşçıoğlu ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 22:41 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:45
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        Adana Demirspor - Sivasspor: 4-1
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Alexs Taşçıoğlu

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 90+3 Aımbetov), Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı (Dk. 85 Rodriguez), Emre Akbaba (Dk .90+4 Barasi), Mendoza (Dk. 46 Nani)

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Poungouras), Charisis (Dk. 81 Kerem), Caktas (Dk. 46 Emrah), Menig (Dk. 46 N’Jie), Turgunbayev (Dk. 72 Kvet), Koita

        GOLLER: Dk.13 Atal, Dk. 54 Yusuf Sarı, Dk. 65 Nani, Dk.83 Emre Akbaba (Adana Demirspor)- Dk. 51 Koita (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Michut (Adana Demirspor), Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

        KIRMIZI KART: Dk.85 Atal (Adana Demirspor)

        Süper Lig’in 30’uncu hafta maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

        13’üncü dakikada rakip ceza sahasına yakın bir bölgede topla buluşan Atal, art arda çalımlarla rakiplerini geride bırakarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Atal, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

        22’nci dakikada Maestro, ceza sahası yayının üzerinden topu havadan içeriye yolladı. Gelen topa gelişine vuran Mendoza, topu ağlara gönderdi. Fakat gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        24’üncü dakikada ara pasıyla topla buluşan Koita’nın ceza sahası girer girmez attığı şutta top az farkla dışarı çıktı.

        38’inci dakikada solda topla buluşan Michut, rakibini çalımladıktan sonra yerde kalsa da pasını ceza sahası içerisine attı. Pası alan Emre bekletmeden müsait pozisyondaki Maestro’yu gördü. Bu futbolcunun vuruşu kalecide kaldı.

        Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle son buldu.

        51’inci dakikada Murat’ın sağ kanattan yaptığı ortada N’Jie tek dokunuşla Koita’yı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        54’üncü dakikada sol kanattan derine inen Yusuf Erdoğan ceza sahası içerisine ortaladı. Müsait pozisyonda topu önünde bulan Yusuf Sarı, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

        65’inci dakikada Adana Demirspor atağında Atal, sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahasında topu önünde bulan Nani, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

        83’üncü dakikada Yusuf Erdoğan derine inip ceza sahasına ortaladı. Gelen ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Emre Akbaba, topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

        85’inci dakikada Atal, N’Jie ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı. Hakem, Atal’ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

        Karşılaşma, 4-1 Adana Demirspor galibiyetiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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