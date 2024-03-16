Adana Demirspor - Sivasspor: 4-1

85’inci dakikada Atal, N’Jie ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı. Hakem, Atal’ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

51’inci dakikada Murat’ın sağ kanattan yaptığı ortada N’Jie tek dokunuşla Koita’yı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

38’inci dakikada solda topla buluşan Michut, rakibini çalımladıktan sonra yerde kalsa da pasını ceza sahası içerisine attı. Pası alan Emre bekletmeden müsait pozisyondaki Maestro’yu gördü. Bu futbolcunun vuruşu kalecide kaldı.

13’üncü dakikada rakip ceza sahasına yakın bir bölgede topla buluşan Atal, art arda çalımlarla rakiplerini geride bırakarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Atal, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Süper Lig’in 30’uncu hafta maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.