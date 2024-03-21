Silah sesleri sonrası ölü bulundu; şüpheli olarak aranan eşi teslim oldu (2)

Adana’da silah sesleri sonrası eve gelen polisin cesedini bulduğu Uğur İşler'in (29) cinayet şüphelisi eşi M.İ., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. M.İ. suç aleti tabancayı da teslim etti. M.İ.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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