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        8'inci kattaki daireye giren hırsızlık şüphelisi, çarşaflarla balkondan inerken düşüp öldü

        ADANA'dabir apartmanın 8'inci katındaki daireye hırsızlık için giren Uğur Can Karacan (36), birbirine bağladığı çarşaflar ile balkondan inmek isterken düşüp, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:05
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        8'inci kattaki daireye giren hırsızlık şüphelisi, çarşaflarla balkondan inerken düşüp öldü
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        ADANA'dabir apartmanın 8'inci katındaki daireye hırsızlık için giren Uğur Can Karacan (36), birbirine bağladığı çarşaflar ile balkondan inmek isterken düşüp, hayatını kaybetti.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79121 Sokak'ta meydana geldi. Orta hasarlı olduğu bazı daireleri boşaltılan Özge Apartmanı'nın 8'inci katındaki daireye iddiaya göre, hırsızlık amaçlı giren Uğurcan Karacan, evdeki çarşafları önce birbirine ardından balkon demirine bağladıktan sonra sarkarak inmek istedi. Çarşaflara tutunarak birkaç kat inen Karacan, kumaşın kopması sonucu beton zemine düştü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Karacan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karacan'ın yanında bulunan çanta ile malzemelerin de ev sahibine ait olduğu tespit edildi. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Karacan'ın cenazesi, morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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