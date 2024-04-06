Üniversiteli genç kız otomobiline binerken tabancayla ayağından vuruldu; olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 15 adet boş kovan bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Serbu Ece, otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Ece'nin ayağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serbu Ece, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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